В Костанайской области мужчина держал в рабстве 18 граждан Узбекистана

Источник: Zakon.kz

«19 октября сотрудниками УБОП ДВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий частного предприятия установлены 18 граждан Узбекистана. Полицейскими установлено, что иностранные граждане незаконно работали у частного предпринимателя с апреля этого года, — говорится в сообщении.

Как поясняется, мужчина путем обмана и угроз использовал их в качестве работников на мельнице. При этом возможности выехать из страны у гастарбайтеров не было, так как он забрал документы и не оплачивал их труд.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК «Торговля людьми». Как отметили в ДВД, санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.