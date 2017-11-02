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12:03 (мск), источник: Zakon.kz

В Костанайской области мужчина держал в рабстве 18 граждан Узбекистана

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области задержали 36-летнего жителя Караганды, который незаконно использовал труд иностранных граждан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Источник: Zakon.kz

«19 октября сотрудниками УБОП ДВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий частного предприятия установлены 18 граждан Узбекистана. Полицейскими установлено, что иностранные граждане незаконно работали у частного предпринимателя с апреля этого года, — говорится в сообщении.

Как поясняется, мужчина путем обмана и угроз использовал их в качестве работников на мельнице. При этом возможности выехать из страны у гастарбайтеров не было, так как он забрал документы и не оплачивал их труд.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК «Торговля людьми». Как отметили в ДВД, санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также полицейские отмечают, что граждане Узбекистана не будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, так как они признаны жертвами торговли людьми. В настоящее время они находятся под защитой полицейских и общественной организации.

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