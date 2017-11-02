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11:51 (мск), источник: УралПолит.ру

Юная девушка из Серова наказана за торговлю «мертвыми душами» щенков

СЕРОВ, 2 ноября, ИА УралПолит.Ru. Молодая девушка из Серова осуждена за торговлю несуществующими щенками через Сеть.

«УралПолит.Ru» писал о том, что девушка, подработавшая торговлей несуществующими щенками бультерьеров, мопсов и лабрадоров, пойдет под суд.

«В июле 2017 года сразу в несколько отделений полиции в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Пензе и Югре начали поступать сообщения о мошеннице из Серова, которая с середины августа по конец ноября 2016 года выставляла на продажу в Сети породистых мопсов, бультерьера и лабрадора», — сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Как выяснили стражи порядка, девушка давала в Сети объявления о продаже щенков. После откликов желающих купить животных она высылала фотографии и видеоролики со щенками. Согласившиеся на покупку отправляли девушке от трех до восьми тысяч рублей и ничего не получали взамен — сразу после перевода денег продавец оказывалась «вне зоны действия сети».

Следователи установили, что к мошенничеству причастна 20-летняя жительница Серова, ранее не попадавшая в поле зрения полиции. Как оказалось, она живет с родителями и имеет двух собак разных пород, однако к их разведению не имеет никакого отношения. В социальных сетях осужденная состоит в нескольких группах разводчиков собак, где, в том числе, обсуждаются и мошенники, обманувшие потенциальных покупателей.

«Она создавала в соцсетях страницы от имени заводчицы породистых собак… откликалась на объявления пользователей, желающих приобрести собаку той или иной породы. Заинтересовавшимся клиентам она отправляла снимки… собак, которые находила в открытом доступе в сети. Затем просто пропадала после получения предоплаты. Обмануть подозреваемой удалось четырех человек… на сумму в 18 тысяч рублей», — рассказала «УралПолит.Ru» следователь следственного отдела отдела МВД России «Серовский» Евгения Антонова.

Как установили полицейские, девушка согрешила перед законом еще и тем, что однажды потеряла сотовый телефон, а родителям и в полиции заявила, что у него ее украли двое мужчин. Девушка даже придумала образы злоумышленников, подробно описав их приметы. Полицейские расследовали мнимое преступление, однако потом телефон обнаружился у девочки, которая его нашла. За ложный донос на продавщицу собак завели уголовное дело.

«Накануне состоялся суд. Аферистке за совершение преступлений назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ», — информирует полиция.

Хотя она и осталась на свободе, но ее биография теперь будет подпорчена судимостью.

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