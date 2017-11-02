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12:40 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи два человека пострадали при столкновении автомобилей

В Сочи 2 ноября произошло ДТП, где пострадали два человека.

Сообщение об аварии на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Вишневка поступило в 7:30 утра. Там столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. В одной из машин оказались зажаты два человека, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического оборудования достали двух пострадавших — мужчину и женщину из Апшеронского района. Спасатели передали супругов врачам, мужчина был в тяжелом состоянии, у женщины, по предварительному диагнозу, перелом обеих ног.

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