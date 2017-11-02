В Сочи два человека пострадали при столкновении автомобилей
В Сочи 2 ноября произошло ДТП, где пострадали два человека.
В Сочи 2 ноября произошло ДТП, где пострадали два человека.
Сообщение об аварии на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Вишневка поступило в 7:30 утра. Там столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. В одной из машин оказались зажаты два человека, сообщает
Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического оборудования достали двух пострадавших — мужчину и женщину из Апшеронского района. Спасатели передали супругов врачам, мужчина был в тяжелом состоянии, у женщины, по предварительному диагнозу, перелом обеих ног.