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12:13 (мск), источник: Клопс.ru

Ночью из больницы Рудникова увезли в СИЗО

Ночью из БСМП Игоря Рудникова увезли в СИЗО. Об этом Клопс.Ru рассказал представитель депутата Владимир Кравченко.

По его словам, из редакции Игоря отвезли в областную больницу. Осмотрев его там, врачи направили пострадавшего в БСМП. Ему наложили гипс. 2 ноября в 2:00 к Рудникову в больницу приехали следователи и без одежды увезли его в СИЗО на Генделя. Только утром журналисты смогли передать ему вещи.

«Никаких документов следователи не предъявляли. Ни решения суда, ни постановления следователя, никаких документов, разрешающих обыск. Только ещё в редакции они показали какие-то документы, которые мы даже не успели рассмотреть. Они ссылаются на какое-то постановление брянского суда, но не показывают его, говорят, что это секретная информация», — говорит адвокат.

По его словам, ему выдали только протокол обследования здания и сооружения. Владимир Кравченко собирается обжаловать действия правоохранительных органов.

«Если его поместили в СИЗО, то в ближайшее время ему должны предъявить обвинение и в суде избрать меру пресечения», — пояснил Кравченко.

В среду, 1 ноября, сотрудники силовых структур штурмовали редакцию газеты «Новые колёса». Они около 30 минут пытались взломать дверь помещения. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали правоохранительные органы возле дома, где он проживает. По свидетельству очевидцев, к Рудникову, когда он вышел на улицу после сообщения о минировании дома, подошли люди в масках, заломили ему руки, посадили в машину и привезли в редакцию. Позже появилась информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу.

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