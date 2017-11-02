Водитель Honda Fit сбила пожилую женщину на «зебре» в Братске

Водитель Honda Fit сбила 58-летнюю женщину на переходном переходе на улице Крупской в Братске накануне, 1 ноября. Пострадавшую с переломом голени доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ОГИББД МУ МВД «Братское».