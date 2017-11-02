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12:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

По полгода за кило: на Среднем Урале наркоторговец сел на 16 лет

Запрещенные вещества он получал от иностранца.

Свердловский облсуд вынес приговор наркосбытчику, у которого при задержании изъяли более 32 килограммов наркотиков. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июне 2016 года мужчина на территории иностранного государства вступил в сговор с неустановленным лицом. Подельник покупал наркотики и размещал их в тайники, а подсудимый должен был забирать зелье, хранить у себя, расфасовывать на более мелкие партии и делать закладки.

В Екатеринбурге злоумышленник купил весы и автомобиль. Затем он забрал из тайника килограммы наркотиков, которые хранил на съемной квартире. В дальнейшем зелье мужчина поделил на две части и спрятал в упаковки из-под детского питания. Закладку он сделал на участке автодороги Екатеринбург — Полевской.

В октябре подсудимый арендовал квартиру в Челябинской области. Он забрал из тайника 32,4 килограмма наркотиков. В ноябре его задержали сотрудники УФСБ.

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