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12:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчину, которого искали больше месяца, нашли зверски убитым

34-летнего мужчину искали с 25 сентября. Не так давно его нашли — эта новость повергла всех в шок.

Напомним, мужчина пропал 25 сентября в Салавате.
По информации родственников, он уехал из дома на своей десятке и с тех пор его никто не видел.

Друзьям и родным мужчина не сообщил о том, куда собирается.
Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. 28 октября, спустя чуть больше месяца, тело пропавшего нашли. Как сообщили родственники, мужчину нашли зверски убитым.
Его тело пролежало больше месяца в поле.

По данном делу возбуждено уголовное дело. Устанавливаются возможные причины происшедшего.

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