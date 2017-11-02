В Башкирии мужчину, которого искали больше месяца, нашли зверски убитым
34-летнего мужчину искали с 25 сентября. Не так давно его нашли — эта новость повергла всех в шок.
34-летнего мужчину искали с 25 сентября. Не так давно его нашли — эта новость повергла всех в шок.
Напомним, мужчина пропал 25 сентября в Салавате.
По информации родственников, он уехал из дома на своей десятке и с тех пор его никто не видел.
Друзьям и родным мужчина не сообщил о том, куда собирается.
Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. 28 октября, спустя чуть больше месяца, тело пропавшего нашли. Как сообщили родственники, мужчину нашли зверски убитым.
Его тело пролежало больше месяца в поле.
По данном делу возбуждено уголовное дело. Устанавливаются возможные причины происшедшего.