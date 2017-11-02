Иркутянин насмерть избил 82-летнего собутыльника

В Иркутском районе мужчина во время пьянки насмерть избил 82-летнего пенсионера. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 49-летнему иркутянину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 октября обвиняемый вместе с пожилым знакомым, находясь в одном из домов СНТ «Океан» в поселке Маркова, распивали спиртные напитки. Между мужчиной и пожилым человеком произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес множественные удары по голове и телу потерпевшего. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. Преступление было раскрыто по горячим следам, установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.