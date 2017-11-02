Подпольную нарколабораторию с 20 килограммами наркотиков обнаружили в Ростовской области

Задержанные подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков, уточнила Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемые сбывали различные наркотические средства, в том числе получаемые из Европы. Один из подозреваемых был задержан при получении посылки из Германии, в которой находилось несколько видов наркотиков весом более 1 килограмма.

«Мужчина в ходе своей незаконной деятельности посещал города Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотических средств крупнооптовыми партиями — от 1 до 10 килограммов, которые он получал в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске», — говорится в сообщении.

В Уфе на двух городских кладбищах также было обнаружено 240 тайников. Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков площадью около 600 кв. м, где было налажено производство мефедрона в особо крупном размере, полицейские нашли на территории промышленной зоны в Ростовской области.

«В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов готового наркотического вещества и около 100 килограммов сырья и прекурсоров для его производства, а также дорогостоящее оборудование. Сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, причастных к данному производству», — сообщили в МВД.