Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
"Топите дровами": в Сети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Новинка за 79 990 тыс. руб. вызвала ажиотажный спрос в России
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
15:36 (мск), источник: Городской репортер

Подпольную нарколабораторию с 20 килограммами наркотиков обнаружили в Ростовской области

Сотрудники полиции пресекли деятельность межрегиональной группы наркоторговцев, чья лаборатория по производству запрещенных веществ располагалась в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанные подозреваются в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков, уточнила Ирина Волк.

По данным полиции, подозреваемые сбывали различные наркотические средства, в том числе получаемые из Европы. Один из подозреваемых был задержан при получении посылки из Германии, в которой находилось несколько видов наркотиков весом более 1 килограмма.

«Мужчина в ходе своей незаконной деятельности посещал города Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотических средств крупнооптовыми партиями — от 1 до 10 килограммов, которые он получал в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске», — говорится в сообщении.

В Уфе на двух городских кладбищах также было обнаружено 240 тайников. Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков площадью около 600 кв. м, где было налажено производство мефедрона в особо крупном размере, полицейские нашли на территории промышленной зоны в Ростовской области.

«В ходе обыска изъято свыше 20 килограммов готового наркотического вещества и около 100 килограммов сырья и прекурсоров для его производства, а также дорогостоящее оборудование. Сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, причастных к данному производству», — сообщили в МВД.

Кроме того, в лесных массивах найдены тайники с наркотиками, в том числе — тайник с почти 25 килограммами наркотиков, которые прятались при пересылке почтой в детские игрушки. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городах Новосибирск, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону было выявлено восемь контрабандных поставок кокаина, гашиша, экстази, ЛСД, марихуаны из других стран на территорию России. Сейчас по дынным фактам возбуждено 47 уголовных дел.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Минздрав опроверг риск роста цен на лекарства
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
Умер писатель Владимир Маканин
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь