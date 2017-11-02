В Волжском депутат подозревается в присвоении бюджетных денег

Как следует из материалов дела, во время исполнения своих полномочий депутат регулярно получал из кассы Волжской городской Думы денежные средства для исполнения наказов и обращений избирателей. В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ, подозреваемый получил в кассе Думы 30 тысяч рублей, однако лишь половину из этих денег потратил на нужды учебного заведения, а на остальные купил себе ноутбук. Чтобы скрыть хищение, депутат представил в кассу законодательного органа подложный товарный чек, якобы подтверждающий, что вся сумма им была потрачена на выполнение обращения директора гимназии.