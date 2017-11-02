В Волжском депутат подозревается в присвоении бюджетных денег
Народный избранник купил себе ноутбук на средства, выделенные на использование наказов избирателей.
Народный избранник купил себе ноутбук на средства, выделенные на использование наказов избирателей.
По данному факту СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.
Как следует из материалов дела, во время исполнения своих полномочий депутат регулярно получал из кассы Волжской городской Думы денежные средства для исполнения наказов и обращений избирателей. В конце июля 2014 года к народному избраннику обратился директор муниципальной гимназии с просьбой оказать образовательному учреждению депутатскую помощь и приобрести компьютерную и мультимедийную технику, необходимую для эффективного и результативного образовательного процесса. Выполняя этот наказ, подозреваемый получил в кассе Думы 30 тысяч рублей, однако лишь половину из этих денег потратил на нужды учебного заведения, а на остальные купил себе ноутбук. Чтобы скрыть хищение, депутат представил в кассу законодательного органа подложный товарный чек, якобы подтверждающий, что вся сумма им была потрачена на выполнение обращения директора гимназии.