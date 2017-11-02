Воронежца оштрафовали за фальшивое удостоверение полицейского
Мужчина попался, когда показал документы настоящим сотрудникам МВД.
Мужчина попался, когда показал документы настоящим сотрудникам МВД.
Коминтерновский суд Воронежа рассмотрел уголовное дело об использовании подложных документов в отношении 32-летнего горожанина. Мужчину оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщила
Воронежец купил у неустановленного лица поддельное удостоверение сотрудника полиции. В сентябре 2016 года, когда воронежец был пьян, его остановили полицейские. Тогда мужчина решил показать «корочку» и представиться представителем МВД. Настоящие сотрудники полиции сразу выявили подделку. Экспертиза показала, что изображения на документе выполнены способом цветной струйной печати.
Мужчина попал под уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд признал его виновным.