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13:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежца оштрафовали за фальшивое удостоверение полицейского

Мужчина попался, когда показал документы настоящим сотрудникам МВД.

Источник: РИА "Воронеж"

Коминтерновский суд Воронежа рассмотрел уголовное дело об использовании подложных документов в отношении 32-летнего горожанина. Мужчину оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в четверг 2 ноября.

Воронежец купил у неустановленного лица поддельное удостоверение сотрудника полиции. В сентябре 2016 года, когда воронежец был пьян, его остановили полицейские. Тогда мужчина решил показать «корочку» и представиться представителем МВД. Настоящие сотрудники полиции сразу выявили подделку. Экспертиза показала, что изображения на документе выполнены способом цветной струйной печати.

Мужчина попал под уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд признал его виновным.

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