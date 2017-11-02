Воронежца оштрафовали за фальшивое удостоверение полицейского

Коминтерновский суд Воронежа рассмотрел уголовное дело об использовании подложных документов в отношении 32-летнего горожанина. Мужчину оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в четверг 2 ноября.

Воронежец купил у неустановленного лица поддельное удостоверение сотрудника полиции. В сентябре 2016 года, когда воронежец был пьян, его остановили полицейские. Тогда мужчина решил показать «корочку» и представиться представителем МВД. Настоящие сотрудники полиции сразу выявили подделку. Экспертиза показала, что изображения на документе выполнены способом цветной струйной печати.