В Башкирии без вести пропал молодой отец
О мужчине нет новостей почти три недели.
О мужчине нет новостей почти три недели.
В Башкирии в деревне Аслаево Абзелиловского района ищут 39-летнего Рустама Янгаитова. Мужчина ушел на рыбалку еще 13 октября примерно в 8 часов вечера, с тех пор его местонахождение неизвестно. Дома его ждут жена и маленький ребенок.
К поискам присоединились волонтеры с соседней области, поскольку деревня находится на границе Башкирии и Челябинской области.
Приметы Рустама: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой, глаза карие. На момент пропажи был одет в камуфляжную ветровку, штаны, резиновые сапоги зеленого цвета.
Просьба всем, кто знает о местонахождении Рустама позвонить в отдел полиции или волонтерам по номеру 8 (963) 0945085.