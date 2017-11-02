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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии без вести пропал молодой отец

О мужчине нет новостей почти три недели.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в деревне Аслаево Абзелиловского района ищут 39-летнего Рустама Янгаитова. Мужчина ушел на рыбалку еще 13 октября примерно в 8 часов вечера, с тех пор его местонахождение неизвестно. Дома его ждут жена и маленький ребенок.

К поискам присоединились волонтеры с соседней области, поскольку деревня находится на границе Башкирии и Челябинской области.

Приметы Рустама: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой, глаза карие. На момент пропажи был одет в камуфляжную ветровку, штаны, резиновые сапоги зеленого цвета.

Просьба всем, кто знает о местонахождении Рустама позвонить в отдел полиции или волонтерам по номеру 8 (963) 0945085.

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