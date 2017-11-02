В Кропоткине в канаве нашли тело мужчины
В Кропоткине проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины на улице.
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В Кропоткине проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины на улице.
Погибшего нашел прохожий днем 1 ноября в канаве на улице Пушкина. На теле мужчины не нашли следов насильственной смерти, рассказал порталу Юга.ру старший следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела Николай Владимиров.
Личность погибшего установлена. Проводится проверка.