По делу Рудникова задержан экс-заместитель полпреда Александр Дацышин
По делу депутата и журналиста Игоря Рудникова, подозреваемого в получении взятки, задержан
По делу депутата и журналиста Игоря Рудникова, подозреваемого в получении взятки, задержан
По предварительным данным, он был посредником в передачи взятки Рудникову. Крупную сумму учредитель газеты «Новые колёса» просил, чтобы не печатать некую порочащую информацию.
Сейчас Александр Дацышин находится в изоляторе временного содержания.
Александр Дацышин с 2006 по 2011 год занимал пост заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. После чего был переведен и был назначен главным федеральным инспектором в
Рудников был задержан 1 ноября в ходе спецоперации. По сведениям источника, он получил крупную сумму (несколько тысяч долларов). За это заплативший просил не распространять порочащие и ложные сведения о нём в газете «Новые колёса». У задержанного изъяты меченые купюры. Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.