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13:21 (мск), источник: Клопс.ru

По делу Рудникова задержан экс-заместитель полпреда Александр Дацышин

По делу депутата и журналиста Игоря Рудникова, подозреваемого в получении взятки, задержан экс-заместитель полпреда Президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Об этом Клопс.Ru сообщили несколько источников в правоохранительных органах и госструктурах.

Источник: Клопс.ru

По предварительным данным, он был посредником в передачи взятки Рудникову. Крупную сумму учредитель газеты «Новые колёса» просил, чтобы не печатать некую порочащую информацию.

Сейчас Александр Дацышин находится в изоляторе временного содержания.

Александр Дацышин с 2006 по 2011 год занимал пост заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. После чего был переведен и был назначен главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге. По данным сервиса «Контур. Фокус», Дацышин является учредителем и совладельцем рыбопромышленной компании «Рыбфлот-Фор», ООО «Морская звезда», Управляющей компании «Фор», ООО «Русьагрозапад».

Рудников был задержан 1 ноября в ходе спецоперации. По сведениям источника, он получил крупную сумму (несколько тысяч долларов). За это заплативший просил не распространять порочащие и ложные сведения о нём в газете «Новые колёса». У задержанного изъяты меченые купюры. Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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