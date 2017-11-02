По делу Рудникова задержан экс-заместитель полпреда Александр Дацышин

Источник: Клопс.ru

По предварительным данным, он был посредником в передачи взятки Рудникову. Крупную сумму учредитель газеты «Новые колёса» просил, чтобы не печатать некую порочащую информацию.

Сейчас Александр Дацышин находится в изоляторе временного содержания.

Александр Дацышин с 2006 по 2011 год занимал пост заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. После чего был переведен и был назначен главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге. По данным сервиса «Контур. Фокус», Дацышин является учредителем и совладельцем рыбопромышленной компании «Рыбфлот-Фор», ООО «Морская звезда», Управляющей компании «Фор», ООО «Русьагрозапад».