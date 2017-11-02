На Советском проспекте в тройном ДТП пострадала девушка

Источник: Новый Калининград

В 10:45 водитель «Опеля», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение со стоявшим впереди автомобилем «Фольксваген». После удара «Фольксваген» столкнулся со стоявшим впереди автомобилем «УАЗ». В результате ДТП телесные повреждения получила 26-летний пассажирка автомобиля «Опель».

В 17:15 на Московском проспекте водитель «Рено» сбил 20-летнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения.

В 18:35 на улице Нарвской водитель «Тойоты» при повороте на улицу Калужскую допустил наезд на 53-летнюю женщину. Она получила ранения.

В 18:40 на улице Победы в города Гусеве водитель автомобиля «Хонда Аккорд» допустил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.