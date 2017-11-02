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13:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Гражданка Кыргызстана арестована в Нижнем Новгороде по обвинению в убийстве сожителя

Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло 13 августа 2017 года на ул. Светлогорской.

Во время ссоры с нетрезвым сожителем женщина нанесла мужчине два удара ножом в живот. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемая не признала своей вины, на допросе она сообщила, что сожитель стал избивать ее, и она вынуждена была дать отпор. Дама, являющаяся гражданкой Кыргызстана, отправлена под арест. Уголовное дело передано в суд.

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