Гражданка Кыргызстана арестована в Нижнем Новгороде по обвинению в убийстве сожителя

Во время ссоры с нетрезвым сожителем женщина нанесла мужчине два удара ножом в живот. Пострадавший скончался на месте.

Обвиняемая не признала своей вины, на допросе она сообщила, что сожитель стал избивать ее, и она вынуждена была дать отпор. Дама, являющаяся гражданкой Кыргызстана, отправлена под арест. Уголовное дело передано в суд.