Адвокаты Усатого не согласны с действиями прокуроров

Об этом свидетельствует пресс-релиз, распространенный адвокатами Усатого, Анатолом Истрате и Анджелой Истрате.
Таким образом, «защита Ренато Усатого выражает несогласие с действиями прокуроров ПБОПОД (Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам) Виталия Бусуйка и Лилиана Бакалыма, которые во время пресс-конференции от 31.10.2017 публично обвинили Ренато Усатого в совершении ряда преступлений».
Адвокаты утверждают, «что прокуроры ПБОПОД грубо нарушили принципы презумпции невиновности и законности в уголовном процессе, а также положения о неразглашении персональных данных, поскольку обнародованная информация нарушает фундаментальные права предусмотренные Конституцией и международные соглашения, частью которых является и Молдова».
Защита утверждает, что прокуроры забежали вперед, безосновательно и незаконно обвинив Ренато Усатого до изучения всех обстоятельств и всех версий в рамках уголовного дела о попытке убийства «черного банкира» Германа Горбунцова.
Кроме того, адвокаты председателя «Нашей Партии» напомнила прокурорам, что «задачей уголовного судопроизводства является защита личности, общества и государства от преступлений, а также защита личности и общества от противозаконных действий должностных лиц при расследовании предполагаемых или совершенных преступлений с тем, чтобы каждый совершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден, что полностью игнорируется органами прокуратуры при расследовании этого уголовного дела».
«Прокуроры ПБОПОД проигнорировали свои обязанности, предполагающие, что ни один человек не может быть необоснованно заподозрен, обвинен или осужден. Они проигнорировали права, свободы и человеческое достоинство. За свои действия прокуроры должны понести дисциплинарную ответственность. Они также нарушили принцип конфиденциальности уголовного процесса, согласно которому материалы уголовного дела могут быть опубликованы только с разрешения ведущего уголовное преследование и лишь в той степени, в которой он считает это возможным, учитывая принцип презумпции невиновности, а также интересы лиц и уголовного процесса», — заключили адвокаты.