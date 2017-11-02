Адвокаты Усатого не согласны с действиями прокуроров

Источник: Noi.md

Об этом свидетельствует пресс-релиз, распространенный адвокатами Усатого, Анатолом Истрате и Анджелой Истрате.

Таким образом, «защита Ренато Усатого выражает несогласие с действиями прокуроров ПБОПОД (Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам) Виталия Бусуйка и Лилиана Бакалыма, которые во время пресс-конференции от 31.10.2017 публично обвинили Ренато Усатого в совершении ряда преступлений».

Адвокаты утверждают, «что прокуроры ПБОПОД грубо нарушили принципы презумпции невиновности и законности в уголовном процессе, а также положения о неразглашении персональных данных, поскольку обнародованная информация нарушает фундаментальные права предусмотренные Конституцией и международные соглашения, частью которых является и Молдова».

Защита утверждает, что прокуроры забежали вперед, безосновательно и незаконно обвинив Ренато Усатого до изучения всех обстоятельств и всех версий в рамках уголовного дела о попытке убийства «черного банкира» Германа Горбунцова.

Кроме того, адвокаты председателя «Нашей Партии» напомнила прокурорам, что «задачей уголовного судопроизводства является защита личности, общества и государства от преступлений, а также защита личности и общества от противозаконных действий должностных лиц при расследовании предполагаемых или совершенных преступлений с тем, чтобы каждый совершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден, что полностью игнорируется органами прокуратуры при расследовании этого уголовного дела».