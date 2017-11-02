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13:57 (мск), источник: Noi.md

Семь фигурантов дела о хищениях на заводе Giuvaier предстанут перед судом

Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении семи человек, подозреваемых в попытке хищения государственного имущества.

Источник: Noi.md

Портал NOI.md напоминает, что в конце прошлого года прокуратура провела обыски в кабинете одного из представителей Комитета по кредитованию ГП «Uzina de Bijuterii Giuvaier», который является сотрудником Министерства экономики, а также в офисах других лиц, причастных к преступной деятельности.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого в ноябре 2016 года по факту злоупотребления служебным положением, нанесшему серьезный ущерб государственным интересам, и фальсификации документов.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление премьер-министра Республики Молдова, направленное в Антикоррупционную прокуратуру в связи с возможными незаконными действиями ликвидатора обанкротившегося ГП «Uzina de Bijuterii Giuvaier».

В частности, при изучении оснований для начала процедуры несостоятельности, инициированной предприятием, учредителем которого является Министерство экономики, была предпринята попытка хищения государственного имущества на сумму более 20 млн леев.

По материалам следствия, ликвидатор обанкротившегося ГП «Uzina de Bijuterii» в ходе аукциона провел отчуждение имущества, находящегося в управлении Министерства экономики, не имея на то оснований. Среди обвиняемых — сотрудники Национальной кассы социального страхования, Государственной налоговой службы, Министерства экономики, два лицензированных ликвидатора и другие.

Злоупотребление служебным положением, повлекшее серьезные последствия, карается штрафом в размере от 1350 до 2350 у. е., либо лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение от 5 до 10 лет.

Обвиняемым предстоит также компенсировать судебные расходы в размере более 90 тыс. леев.

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