На севере Молдовы во время раскопок нашли взрывоопасные снаряды
В Бельцах во время работ были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские снаряды времён Второй мировой войны.
В Бельцах во время работ были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские снаряды времён Второй мировой войны.
Вскоре на место находки прибыли инженеры из моторизованной пехотной бригады в Бельцах. Сообщается, что боеприпасы находились на глубине одного метра, а во время их поднятия могли детонировать, что привело бы к плачевным последствиям.
В дополнение к четырем найденным вчера, мы нашли еще 76 мм и восемь 16 мм миллиметровых снарядов, — сказал один из очевидцев, пишет ava.md.
В настоящее время продолжаются раскопки на месте происшествия.