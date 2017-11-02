Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
СМИ: Ведущий ток-шоу напал Бома за оскорбления РФ
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Суды продолжаются»: Елена Ксенофонтова о борьбе за дочь
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
13:58 (мск), источник: Actualitati.md

На севере Молдовы во время раскопок нашли взрывоопасные снаряды

В Бельцах во время работ были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские снаряды времён Второй мировой войны.

Источник: Actualitati.md

Вскоре на место находки прибыли инженеры из моторизованной пехотной бригады в Бельцах. Сообщается, что боеприпасы находились на глубине одного метра, а во время их поднятия могли детонировать, что привело бы к плачевным последствиям.

В дополнение к четырем найденным вчера, мы нашли еще 76 мм и восемь 16 мм миллиметровых снарядов, — сказал один из очевидцев, пишет ava.md.

В настоящее время продолжаются раскопки на месте происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Криулянском районе в ДТП попал автомобиль с 83-летним водителем
В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь