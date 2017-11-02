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13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске второй раз пропал 18-летний парень

Артемий Якобий ушел из дома 31 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщают волонтеры Поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске второй раз пропал 18-летний парень, рассказали волонтеры Поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».

Артемий Якобий ушел из дома вечером 31 октября, с тех пор о юноше нет никакой информации.

Приметы: на вид 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо треугольное, бледное, брови прямые, глаза карие, волосы прямые светло-русые, длиной до плеч.

Был одет в пуховик черного цвета с капюшоном, толстовку серого цвета, темно-серые джинсы, черные ботинки.

Может передвигаться автостопом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Артемия Якобия, просят обратиться по телефонам в Бердске: (38341) 3−09−93, 3−00−23 или 8−953−887−79−11, а также по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, Артемий летом уже сбегал из дома. Тогда пропавшего в Новосибирске подростка нашли в Крыму, там его задержали сотрудники полиции. .

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