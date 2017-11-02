В Новосибирске второй раз пропал 18-летний парень
Артемий Якобий ушел из дома 31 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщают волонтеры Поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
Артемий Якобий ушел из дома 31 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно, об этом сообщают волонтеры Поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске второй раз пропал 18-летний парень, рассказали волонтеры Поискового отряда «Маяк» в соцсети «Вконтакте».
Артемий Якобий ушел из дома вечером 31 октября, с тех пор о юноше нет никакой информации.
Приметы: на вид 18 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо треугольное, бледное, брови прямые, глаза карие, волосы прямые
Был одет в пуховик черного цвета с капюшоном, толстовку серого цвета,
Может передвигаться автостопом.
Всех, кто
Напомним, Артемий летом уже сбегал из дома. Тогда пропавшего в Новосибирске подростка нашли в Крыму, там его задержали сотрудники полиции. .