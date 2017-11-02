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13:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская полиция нашла нарушения в сфере оборота алкоголя

ПЕРМЬ, 2 ноября, ФедералПресс. В Перми сотрудники полиции выявили нарушения в сфере оборота алкогольной продукции, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Так, один из рейдов прошел в клубе по уице Монастырской. Выяснилось, что заведение торговало спиртным, в то в ремя как лицензия на его реализацию истекла. Из незаконного оборота изъяли 20 литров продукции. Владельцу заведения грощит крупный штраф — не менее трех миллионов рублей.

На Комсомольском проспекте в одном из магазинов продали пиво школьнице, на сотрудницу торговой точке составили протокол, ей также грозит штраф — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что полиция Прикамья выявила нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД изъяли порядка 100 тысяч готовых к реализации бутылок водки известных брендов и 40 тысяч поддельных акцизных марок. Кроме этого на месте преступления было обнаружено 10 тонн спиртосодержащей жидкости.

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