Пермская полиция нашла нарушения в сфере оборота алкоголя

Так, один из рейдов прошел в клубе по уице Монастырской. Выяснилось, что заведение торговало спиртным, в то в ремя как лицензия на его реализацию истекла. Из незаконного оборота изъяли 20 литров продукции. Владельцу заведения грощит крупный штраф — не менее трех миллионов рублей.

На Комсомольском проспекте в одном из магазинов продали пиво школьнице, на сотрудницу торговой точке составили протокол, ей также грозит штраф — от 30 до 50 тысяч рублей.