На Южном Урале 15 директоров агрохолдинга пошли под суд

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся 15 человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все обвиняемые были директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма». Они заключали договоры с различными организациями на строительство сельскохозяйственных объектов. Однако по окончании работ обвиняемые оставляли подрядчика без денег. Общий ущерб коммерческим фирмам превышает 120 миллионов рублей.

Для сокрытия преступлений организации, заключавшие договоры подряда, были преднамеренно обанкрочены.