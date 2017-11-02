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13:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале 15 директоров агрохолдинга пошли под суд

За мошенничество на 320 миллионов.

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся 15 человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все обвиняемые были директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма». Они заключали договоры с различными организациями на строительство сельскохозяйственных объектов. Однако по окончании работ обвиняемые оставляли подрядчика без денег. Общий ущерб коммерческим фирмам превышает 120 миллионов рублей.

Для сокрытия преступлений организации, заключавшие договоры подряда, были преднамеренно обанкрочены.

Также преступная группа организовала схему, по которой имущество организаций агрохолдинга «Здоровая ферма» кочевало от одной подставной организации к другой. Впоследствии оно возвращалось в структуру холдинга с увеличением цены. Соучастники подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках и уплаченных налогах. Им удалось незаконно получить из бюджета более 208 миллионов рублей.

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