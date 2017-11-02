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13:24 (мск), источник: Om1.ru

Участников картельного сговора при ремонте дорог в Омске наказали миллионными штрафами

Антимонопольная служба огласила суммы, которые должны будут выплатить в бюджет фирмы «Континент», «СтройТраст» и «Автодорсервис».

УФАС по Омской области оштрафовало три строительные компании, признанные виновными в картельном сговоре на торгах в 2016 году.

ООО «Строительная фирма “Континент”» заплатит почти девять миллионов (8 860 280 рублей), ООО «СтройТраст» — более четырёх (4 194 960 рублей), ООО «Автодорсервис» — 141 тысячу (141 440 рублей).

«Антимонопольщики» присудили административные штрафы не только юридическим лицам, но и должностным. Каждый из трёх представителей фирм обязан будет выплатить в бюджет по 20 тысяч рублей.

Напомним, что в августе УФАС подтвердило факт картельного сговора на торгах, где выбирали подрядчиков на ремонт дорог в Нефтяниках. Три фирмы распределили лоты между собой и не сбивали стартовую цену, чтобы каждая из них смогла получить из бюджета максимальную оплату. Остальных участников аукциона комиссия признала невиновными.

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