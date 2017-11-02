Участников картельного сговора при ремонте дорог в Омске наказали миллионными штрафами

УФАС по Омской области оштрафовало три строительные компании, признанные виновными в картельном сговоре на торгах в 2016 году.

ООО «Строительная фирма “Континент”» заплатит почти девять миллионов (8 860 280 рублей), ООО «СтройТраст» — более четырёх (4 194 960 рублей), ООО «Автодорсервис» — 141 тысячу (141 440 рублей).

«Антимонопольщики» присудили административные штрафы не только юридическим лицам, но и должностным. Каждый из трёх представителей фирм обязан будет выплатить в бюджет по 20 тысяч рублей.