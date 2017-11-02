В Башкирии горожанина осудят за порчу арт-объекта «Я люблю Белебей»

Местный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах». При расследовании преступления нарушитель был найден. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ до одного года либо арест на срок до трех месяцев.