На стройплощадке в Ростовской области обезвредили два боеприпаса времен ВОВ

«В Управление Росгвардии по Ростовской области поступила информация об обнаружении в Таганроге на строительной площадке предметов, внешне похожих на крупнокалиберные боеприпасы. На место обнаружения незамедлительно прибыли специалисты
Он добавил, что сотрудники Росгвардии взяли место обнаружения боеприпасов под охрану и провели их обследование. Специалисты установили, что обнаруженные предметы являются артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм с явными следами коррозии.
В данный момент боеприпасы переданы для уничтожения саперам министерства обороны.