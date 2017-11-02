Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Ксения Собчак в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:19 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске появились фальшивые 5-тысячные купюры

Полицейские просят горожан не разменивать деньги незнакомцам.

В Красноярске появились фальшивые деньги. Как рассказали Newslab.ru в полиции, в городе уже обнаружили и изъяли поддельные 5-тысячные банкноты.

Жителей предупреждают, что фальшивыми являются 5-тысячные банкноты серии бх № 27425**. В полиции пояснили, что последние две цифры на денежном знаке могут меняться: «Это может быть 65, 38 и так далее».

Чаще всего фальшивки пытаются сбыть на рынках, заправках и торговых павильонах. Основными признаками подделки являются следующие:

— купюра более плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги;.

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;.

— переливающий герб на 5-тысячных купюрах не меняет свой цвет при разглядывании ее под разными углами.

Жителей Красноярска просят проявлять бдительность, не разменивать деньги незнакомым людям, а также внимательно проверять купюры.

«Если вы обнаружили деньги с признаками подделки, не пытайтесь ими расплатиться, это уже преступление», — напоминают в полиции. Подозрительные купюры нужно сдавать в дежурную часть полиции.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»:

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске появились новые фальшивые 5-тысячные купюры
В Красноярске похитили и сожгли бизнесмена-строителя
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь