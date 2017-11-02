В Красноярске появились фальшивые 5-тысячные купюры

В Красноярске появились фальшивые деньги. Как рассказали Newslab.ru в полиции, в городе уже обнаружили и изъяли поддельные 5-тысячные банкноты.

Жителей предупреждают, что фальшивыми являются 5-тысячные банкноты серии бх № 27425**. В полиции пояснили, что последние две цифры на денежном знаке могут меняться: «Это может быть 65, 38 и так далее».

Чаще всего фальшивки пытаются сбыть на рынках, заправках и торговых павильонах. Основными признаками подделки являются следующие:

— купюра более плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги;.

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;.

— переливающий герб на 5-тысячных купюрах не меняет свой цвет при разглядывании ее под разными углами.

Жителей Красноярска просят проявлять бдительность, не разменивать деньги незнакомым людям, а также внимательно проверять купюры.

«Если вы обнаружили деньги с признаками подделки, не пытайтесь ими расплатиться, это уже преступление», — напоминают в полиции. Подозрительные купюры нужно сдавать в дежурную часть полиции.