Житель Новосибирской области заколол ножницами приятеля из-за ревности
20-летний мужчина осужден на 12 лет колонии строгого режима по статье 105 УК РФ (убийство), рассказали в
20-летний мужчина осужден на 12 лет колонии строгого режима по статье 105 УК РФ (убийство), рассказали в
Житель Новосибирской области заколол ножницами приятеля
Трагедия произошла в селе Убинское Барабинского района. Двое мужчин находились в квартире дома на улице Майская. В
Осужденный схватил ножницы, его оппонент взял в руки нож. Первому удалось выбить нож из рук пострадавшего, после этого он нанес приятелю несколько ударов ножницами в шею. Когда потерпевший упал, злоумышленник схватил нож и дважды ударил его в грудь.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Защита молодого человека подала апелляцию и настаивала на отмене приговора
Приговор суда оставлен без изменения.