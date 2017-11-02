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13:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области заколол ножницами приятеля из-за ревности

20-летний мужчина осужден на 12 лет колонии строгого режима по статье 105 УК РФ (убийство), рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Житель Новосибирской области заколол ножницами приятеля из-за ревности, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла в селе Убинское Барабинского района. Двое мужчин находились в квартире дома на улице Майская. В какой-то момент между приятелями произошла ссора — один из них заревновал девушку к другому.

Осужденный схватил ножницы, его оппонент взял в руки нож. Первому удалось выбить нож из рук пострадавшего, после этого он нанес приятелю несколько ударов ножницами в шею. Когда потерпевший упал, злоумышленник схватил нож и дважды ударил его в грудь.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Защита молодого человека подала апелляцию и настаивала на отмене приговора из-за отсутствия умысла на совершение убийства.

Приговор суда оставлен без изменения.

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