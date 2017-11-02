На Аргазинском водохранилище нашли тело еще одного мужчины
Тело второго погибшего рыбака найдено на Аргазинском водохранилище, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС региона.
Тело второго погибшего рыбака найдено на Аргазинском водохранилище, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС региона.
Также спасатели сообщают что обнаружена одна из лодок — их заметили с воздуха.
Ранее было найдено тело женщины, его прибило к берегу.
СК возбудил по данному факту уголовное дело.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 ноября рыбачившие на водохранилище полицейские стали свидетелями того, как лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Правоохранители отправились спасать людей, однако