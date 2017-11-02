На Аргазинском водохранилище нашли тело еще одного мужчины

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 ноября рыбачившие на водохранилище полицейские стали свидетелями того, как лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Правоохранители отправились спасать людей, однако из-за сильной волны их лодка со спасенными также перевернулась. До берега вплавь добрались лишь двое из компании. Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих.