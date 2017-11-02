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13:36 (мск), источник: Nakanune.ru

На Аргазинском водохранилище нашли тело еще одного мужчины

Тело второго погибшего рыбака найдено на Аргазинском водохранилище, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС региона.

Также спасатели сообщают что обнаружена одна из лодок — их заметили с воздуха.

Ранее было найдено тело женщины, его прибило к берегу.

СК возбудил по данному факту уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 ноября рыбачившие на водохранилище полицейские стали свидетелями того, как лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Правоохранители отправились спасать людей, однако из-за сильной волны их лодка со спасенными также перевернулась. До берега вплавь добрались лишь двое из компании. Сейчас спасатели продолжают поиск еще троих.

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