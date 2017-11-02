В Набережных Челнах разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты
В Набережных Челнах накануне разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты, сообщают «Челнинские известия».
В Набережных Челнах накануне разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты, сообщают «Челнинские известия».
Трагедия произошла в поселке ЗЯБ возле многоэтажного дома комплекса № 19 около 16.25.
Сообщается, что скорую помощь и полицию вызвал муж погибшей. В настоящее время по данному факту устанавливаются причины происшествия.
Напомним, подобный случай произошел в начале октября в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. Тогда погибла 20-летняя девушка, упав с высоты.