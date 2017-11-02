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13:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты

В Набережных Челнах накануне разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты, сообщают «Челнинские известия».

Источник: Prokazan.ru

Трагедия произошла в поселке ЗЯБ возле многоэтажного дома комплекса № 19 около 16.25.

Сообщается, что скорую помощь и полицию вызвал муж погибшей. В настоящее время по данному факту устанавливаются причины происшествия.

Напомним, подобный случай произошел в начале октября в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. Тогда погибла 20-летняя девушка, упав с высоты.

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