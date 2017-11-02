ВС утвердил пожизненный приговор убийце девяти человек в Тверской области

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы Сергея Егорова. Верховный Суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения», — говорится в сообщении, размещенном на телеграмм-канале надзорного ведомства.

Как установлено в суде, «Егоров, находясь на территории двух домовладений, расположенных в садоводческом товариществе “50 лет Октября” в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в ночь на 4 июня 2017 года после совместного распития спиртных напитков с потерпевшими, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе спора о прохождении военной службы, убил девять человек из охотничьего ружья».