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13:40 (мск), источник: Интерфакс

ВС утвердил пожизненный приговор убийце девяти человек в Тверской области

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Верховный суд России оставил без изменений пожизненный приговор по громкому делу о расстреле девяти дачников минувшим летом в Тверской области, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ сегодня рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы Сергея Егорова. Верховный Суд РФ, согласившись с предложением представителя Генеральной прокуратуры РФ, оставил приговор Тверского областного суда без изменения», — говорится в сообщении, размещенном на телеграмм-канале надзорного ведомства.

Приговор вступил в законную силу, отмечается в документе.

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Стрелок осужден 12 сентября 2017 года Тверским областным судом к пожизненному лишению свободы.

Как установлено в суде, «Егоров, находясь на территории двух домовладений, расположенных в садоводческом товариществе “50 лет Октября” в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, в ночь на 4 июня 2017 года после совместного распития спиртных напитков с потерпевшими, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе спора о прохождении военной службы, убил девять человек из охотничьего ружья».

На приговор суда осужденный подал апелляционную жалобу, в которой, не оспаривая своей причастности к совершению преступлений, просил о проведении ему повторной судебно-психиатрической экспертизы и смягчении назначенного наказания, отметили в Генпрокуратуре.

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