В Волгоградской области раскрыто убийство мужчины, совершенное 16 лет назад

По данным следствия, 12 мая 2001 года обвиняемый пришел к своему приятелю по поводу покупки мотоцикла, однако в квартире, дверь которой была не заперта, находился лишь знакомый хозяина дома в сильном алкогольном опьянении. Мужчина был не в настроении и вел себя с гостем грубо. Диалог в итоге перерос в драку, в ходе которой потерпевшему были причинены смертельные травмы. Вернувшийся хозяин вместе с обвиняемым вынес тело потерпевшего на лестничную площадку, полагая, что причиной бессознательного состояния гостя стал алкоголь, под воздействием которого тот просто уснул. На самом деле, как потом установили эксперты, смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы, осложнившейся кровоизлияниями в головной мозг. Узнав о том, что причиненные потерпевшему травмы оказались смертельными, житель Фролово покинул Волгоградскую область. На протяжении 16 лет он скрывался от следственных органов в Псковской области, где перебивался случайными заработками без официального трудоустройства и регулярно менял места жительства.