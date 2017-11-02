Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Мнение о российских кораблях в Сирии: филигранная «работа»
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:45 (мск), источник: Volga News

На Заводском шоссе нашли игорный клуб

Самарские полицейские обнаружили в доме на Заводском шоссе игорное заведение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Там правоохранители изъяли 14 единиц компьютерного оборудования, использовавшегося для получения доступа к азартным играм.

Также полицейские задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — безработную 22-летнюю местную жительницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стену на площади Славы изменят к ЧМ-2018
Заключенный создал финансовую пирамиду и похитил 6 млрд рублей
Компанию наградили на фоне подозрений в сборе биоматериала
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу «Можем повторить»
Суд утвердил пожизненный приговор "тверскому стрелку"
Кремлевским звездам исполнилось 80 лет
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь