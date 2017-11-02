На Заводском шоссе нашли игорный клуб
Самарские полицейские обнаружили в доме на Заводском шоссе игорное заведение, сообщает
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Самарские полицейские обнаружили в доме на Заводском шоссе игорное заведение, сообщает
Там правоохранители изъяли 14 единиц компьютерного оборудования, использовавшегося для получения доступа к азартным играм.
Также полицейские задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — безработную 22-летнюю местную жительницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.