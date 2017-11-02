На Заводском шоссе нашли игорный клуб

Там правоохранители изъяли 14 единиц компьютерного оборудования, использовавшегося для получения доступа к азартным играм.

Также полицейские задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности — безработную 22-летнюю местную жительницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.