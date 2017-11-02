Двое детей и женщина пострадали при столкновении Ford и КамАЗ на самарской обводной дороге
Около полудня 2 ноября в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей, сообщает
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Около полудня 2 ноября в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали женщина и двое детей, сообщает
На 27 км самарской обводной дороги водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате травмы получили три пассажира иномарки: женщина и двое мальчиков трех и 10 лет. По факту случившегося ведется проверка.