ДТП на трассе Кишинёв-Оргеев: легковушка перевернулась от удара с грузовиком

«Я выехал с завода, за мной были ещё две машины, и 30−40 м спустя я почувствовал удар сзади».



Работник завода, близ которого произошло ДТП, говорит, что аварии на этом участке случаются нечасто.



«За пять лет, которые я тут работаю, ДТП никогда не было. Ездят здесь и более крупные машины, но без происшествий».



По данным полиции, виноват в аварии водитель легковушки — он не уступил дорогу грузовику.



«Столкнулись два транспортных средства, обошлось без травм. Легковой автомобиль Fiat врезался в грузовик», — сказал дорожный инспектор Влад Кирица.



Ведется следствие.