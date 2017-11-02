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14:01 (мск), источник: Publika.md

ДТП на трассе Кишинёв-Оргеев: легковушка перевернулась от удара с грузовиком

На трассе Кишинёв-Оргеев близ села Магдачешты сегодня утром столкнулись легковой автомобиль и грузовик. От удара машина перевернулась, однако водитель — ему 83 года — не пострадал.

Источник: Publika.md

«Я выехал с завода, за мной были ещё две машины, и 30−40 м спустя я почувствовал удар сзади».

Работник завода, близ которого произошло ДТП, говорит, что аварии на этом участке случаются нечасто.

«За пять лет, которые я тут работаю, ДТП никогда не было. Ездят здесь и более крупные машины, но без происшествий».

По данным полиции, виноват в аварии водитель легковушки — он не уступил дорогу грузовику.

«Столкнулись два транспортных средства, обошлось без травм. Легковой автомобиль Fiat врезался в грузовик», — сказал дорожный инспектор Влад Кирица.

Ведется следствие.

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