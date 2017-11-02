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14:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуралец отправился в колонию за избиение участкового

Южноуралец отправился в колонию за избиение участкового. Его разозлило то, что страж порядка поймал его пьяным за рулем.

Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«В августе 2017 года в поселке Снежный в ночное время обвиняемый находился в качестве пассажира в легковом автомобиле, за рулем которого был его приятель. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, данный факт был выявлен участковым уполномоченным полиции, который пресек незаконные действия водителя и принял меры к фиксации факта нахождения за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона.

После чего обвиняемый, взяв в машине молоток, в целях воспрепятствования сотруднику полиции, нанес удар рукой в грудь и пытался нанести удар молотком в голову участковому. Последний, защищаясь, закрылся руками, в результате обвиняемый нанес удар по пальцу, причинив ушибленную рану, повлекшую легкий вред здоровью.

Судом дебоширу назначено наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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