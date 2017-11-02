В Крыму произошла авария на ЛЭП

Источник: РИА "Новости"

По его словам, авария произошла по причине технических неполадок и не связана с диверсиями.

«Это никоим образом не связано с диверсиями, это просто технические неполадки, которые происходят при эксплуатации. Было короткое замыкание. Сейчас неполадки устраняются», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, неполадка будет устранена в течение часа-полутора.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.