Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Война – насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье
СМИ: Ведущий ток-шоу напал Бома за оскорбления РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Таиланд прощается с королем
15:04 (мск), источник: Новости Воронежа

Трех воронежцев будут судить за серию ограблений банков на 1,1 млн рублей

Прокурор утвердил обвинение группе из трех жителей Воронежа. Мужчин от 35 до 39 лет обвиняют в нападении на офисы «Сбербанка» в Воронежской и Липецкой области.

Источник: Новости Воронежа

По версии следствия, двое 35-летних мужчин и их знакомый 39 лет врывались в отделения банков. Там они скотчем связывали сотрудниц и забирали деньги из сейфов. Также выяснилось, что эта же группировка совершила крупную кражу из магазина «Табакерка» в Воронеже.

«В общей сложности преступники похитили денег и товарно-материальных ценностей на сумму более 1 млн 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело сейчас передали на рассмотрение в суд. За грабежи организованной группой и кражу мужчинам грозит до 12 лет колонии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трех воронежцев будут судить за серию ограблений банков на 1,1 млн рублей
В Воронеже решено восстановить на Советской площади смотровую площадку
В Британии словосочетанием года назвали любимое выражение Трампа
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
СМИ: Тарантино прекратил сотрудничество с The Weinstein Company
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь