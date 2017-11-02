Трех воронежцев будут судить за серию ограблений банков на 1,1 млн рублей

По версии следствия, двое 35-летних мужчин и их знакомый 39 лет врывались в отделения банков. Там они скотчем связывали сотрудниц и забирали деньги из сейфов. Также выяснилось, что эта же группировка совершила крупную кражу из магазина «Табакерка» в Воронеже.