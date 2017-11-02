Трех воронежцев будут судить за серию ограблений банков на 1,1 млн рублей
Прокурор утвердил обвинение группе из трех жителей Воронежа. Мужчин от 35 до 39 лет обвиняют в нападении на офисы «Сбербанка» в Воронежской и Липецкой области.
Прокурор утвердил обвинение группе из трех жителей Воронежа. Мужчин от 35 до 39 лет обвиняют в нападении на офисы «Сбербанка» в Воронежской и Липецкой области.
По версии следствия, двое 35-летних мужчин и их знакомый 39 лет врывались в отделения банков. Там они скотчем связывали сотрудниц и забирали деньги из сейфов. Также выяснилось, что эта же группировка совершила крупную кражу из магазина «Табакерка» в Воронеже.
«В общей сложности преступники похитили денег и
Уголовное дело сейчас передали на рассмотрение в суд. За грабежи организованной группой и кражу мужчинам грозит до 12 лет колонии.