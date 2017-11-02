Самарец, в пьяном состоянии стрелявший женщине в голову, получил условный срок
В Самаре суд вынес приговор Д., которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщает
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В Самаре суд вынес приговор Д., которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщает
5 марта 2017 г. пьяный мужчина во время ссоры с потерпевшей выстрелил ей в голову. Женщина получила тяжкие травмы.
Суд назначил Д. четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.