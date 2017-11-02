Самарец, в пьяном состоянии стрелявший женщине в голову, получил условный срок

5 марта 2017 г. пьяный мужчина во время ссоры с потерпевшей выстрелил ей в голову. Женщина получила тяжкие травмы.

Суд назначил Д. четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.