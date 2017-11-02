ФБР в рамках расследования теракта в Нью-Йорке задержали еще одного уроженца Узбекистана

Источник: Podrobno.uz

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О розыске второго человека, который может быть причастен к теракту, ФБР объявило за час до того, как его нашли. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен мужчина по имени Мухаммадзоир Кадиров. По данным ФБР, 33-летний мужчина является уроженцем Узбекистана.

Между тем, Сайфулло Саипов, который в Нью-Йорке совершил наезд на людей, убив восемь человек и ранив еще 12, предстал перед судом. Он появился в зале заседаний в инвалидном кресле, так как был ранен при задержании. Обвиняемый заявил, что ни в чем не раскаивается. Более того, по словам Дональда Трампа, он попросил повесить в своей больничной палате флаг запрещенного в нашей стране и многих других странах «Исламского государства».

Президент США заявил, что будет добиваться для Саипова смертной казни. В Нью-Йорке она была отменена десять лет назад. Максимальное наказание в этом штате — пожизненное заключение.