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14:15 (мск), источник: Podrobno.uz

ФБР в рамках расследования теракта в Нью-Йорке задержали еще одного уроженца Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Американские спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства теракта в Нью-Йорке. ФБР обнаружила уроженца Узбекистана, к которому у этого ведомства были вопросы. Он не является подозреваемым, но власти продолжают собирать информацию о нем.

Источник: Podrobno.uz
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О розыске второго человека, который может быть причастен к теракту, ФБР объявило за час до того, как его нашли. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен мужчина по имени Мухаммадзоир Кадиров. По данным ФБР, 33-летний мужчина является уроженцем Узбекистана.

Между тем, Сайфулло Саипов, который в Нью-Йорке совершил наезд на людей, убив восемь человек и ранив еще 12, предстал перед судом. Он появился в зале заседаний в инвалидном кресле, так как был ранен при задержании. Обвиняемый заявил, что ни в чем не раскаивается. Более того, по словам Дональда Трампа, он попросил повесить в своей больничной палате флаг запрещенного в нашей стране и многих других странах «Исламского государства».

Президент США заявил, что будет добиваться для Саипова смертной казни. В Нью-Йорке она была отменена десять лет назад. Максимальное наказание в этом штате — пожизненное заключение.

ФБР выяснило, что террорист смотрел ролики, снятые экстремистами, на смартфоне. По сути, он следовал этим инструкциям. К теракту Сайфулло Саипов готовился два месяца и даже репетировал предстоящую атаку, а день, когда в США празднуют Хэллоуин, и на улицах много людей, он выбрал специально.

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