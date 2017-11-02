ФБР в рамках расследования теракта в Нью-Йорке задержали еще одного уроженца Узбекистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Американские спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства теракта в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Американские спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства теракта в
О розыске второго человека, который может быть причастен к теракту, ФБР объявило за час до того, как его нашли. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен мужчина по имени Мухаммадзоир Кадиров. По данным ФБР, 33-летний мужчина является уроженцем Узбекистана.
Между тем, Сайфулло Саипов, который в
Президент США заявил, что будет добиваться для Саипова смертной казни. В
ФБР выяснило, что террорист смотрел ролики, снятые экстремистами, на смартфоне. По сути, он следовал этим инструкциям. К теракту Сайфулло Саипов готовился два месяца и даже репетировал предстоящую атаку, а день, когда в США празднуют Хэллоуин, и на улицах много людей, он выбрал специально.