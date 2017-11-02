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14:12 (мск), источник: Интерфакс

ДТП в Нижегородской области унесло жизни трех человек

Нижний Новгород. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Автоавария с участием автобуса произошла в четверг днем в Богородском районе Нижегородской области, есть жертвы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, после чего произошло столкновение по касательной с автобусом.

В результате погибли три пассажира одного из автомобилей.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в региональном управлении ГИБДД, пассажиры автобуса, по предварительным данным, не пострадали. Среди погибших детей нет.

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