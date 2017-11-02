ДТП в Нижегородской области унесло жизни трех человек
Нижний Новгород. 2 ноября.
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Нижний Новгород. 2 ноября.
По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, после чего произошло столкновение по касательной с автобусом.
В результате погибли три пассажира одного из автомобилей.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Поволжье» в региональном управлении ГИБДД, пассажиры автобуса, по предварительным данным, не пострадали. Среди погибших детей нет.