На кладбищах Уфы обнаружено более двухсот «закладок» с наркотиками

«Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.