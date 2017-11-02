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14:53 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На кладбищах Уфы обнаружено более двухсот «закладок» с наркотиками

«Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в городе Уфе на двух городских кладбищах было обнаружено 240 тайников и изъяты различные наркотические средства — от разовых доз до крупных партий. Злоумышленники планировали создать новые каналы сбыта через сеть Интернет различных наркотических средств, в том числе получаемых из Европы: кокаина, экстази, ЛСД, амфетамина, метамфетамина, а также марихуаны и гашиша.

Главарь наркогруппировки в ходе своей незаконной деятельности посещал города Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения наркотических средств крупнооптовыми партиями — от 1 до 10 килограммов, которые он получал в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе и Челябинске.

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