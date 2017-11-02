Два человека пострадали в ДТП с легковым автомобилем и фурой на Дону
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и большегруза в Миллеровском районе Ростовской области 2 ноября.
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и большегруза в Миллеровском районе Ростовской области 2 ноября.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло утром на 858-м километре трассы М-4 «Дон».
Автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком MAN.
В результате столкновения два пассажира «десятки» с травмами доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.