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15:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП с легковым автомобилем и фурой на Дону

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и большегруза в Миллеровском районе Ростовской области 2 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло утром на 858-м километре трассы М-4 «Дон».

Автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком MAN.

В результате столкновения два пассажира «десятки» с травмами доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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