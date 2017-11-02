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16:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мусоровоз перевернулся в Волгограде

В Дзержинском районе на улице Полоненко 2 ноября перевернулся мусоровоз, сообщает ВДТВ со ссылкой на очевидцев ЧП.

Водитель большегруза не справился с управлением и автомобиль упал.

Очевидны рассказывают, что «ЗиЛ» двигался с небольшого холма на большой скорости, совершая маневр поворота, водитель наехал на гору песка и перевернулся.

В итоге «мусорка» завалилась на бок и все, что находилось в ней, рассыпалось по проезжей части. В момент падения большегруз задел старенький Audi.

Очевидец рассказывает, что помог водителю выбраться из кабины. Серьезных травм он не получил. Была вызвана полиция.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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