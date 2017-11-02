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15:38 (мск), источник: Новый Калининград

Марина Оргеева: Насколько мне известно, здоровью Игоря Рудникова ничего не угрожает

В настоящее время здоровью издателя и главного редактора газеты «Новые колеса», депутата областной Думы Игоря Рудникова ничего не угрожает. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала председатель областной Думы Марина Оргеева.

Источник: Новый Калининград

«Конечно, неожиданная ситуация. Пока я не могу что-то сказать, имею информацию из аппарата полномочного представителя президента в СЗФО и СМИ, другой у меня нет. Насколько я понимаю, следственные действия проводила группа Следственного комитета РФ, что назначен суд, и только он может выбрать меру пресечения, дальше виновен — не виновен наш коллега-депутат. Уверена, что суд досконально разберется, и еще раз хочу подчеркнуть, что перед законом все равны. Сама я буду держать ситуацию на контроле. Уверена, что все будет происходить в законном поле. Насколько мне известно, здоровью Игоря Рудникова ничего не угрожает», — отметила Марина Оргеева.

Напомним, что в среду в редакции газеты «Новые колеса» прошел обыск с участием представителей силовых структур. Он продолжался в течение 6 часов. После потерявшему сознание Игорю Рудникову была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован в БСМП. Ночью, как утверждают сотрудники газеты, Рудникова забрали из больницы и отвезли на ул. Генделя, где находится региональное управление ФСБ.

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