Марина Оргеева: Насколько мне известно, здоровью Игоря Рудникова ничего не угрожает

«Конечно, неожиданная ситуация. Пока я не могу что-то сказать, имею информацию из аппарата полномочного представителя президента в СЗФО и СМИ, другой у меня нет. Насколько я понимаю, следственные действия проводила группа Следственного комитета РФ, что назначен суд, и только он может выбрать меру пресечения, дальше виновен — не виновен наш коллега-депутат. Уверена, что суд досконально разберется, и еще раз хочу подчеркнуть, что перед законом все равны. Сама я буду держать ситуацию на контроле. Уверена, что все будет происходить в законном поле. Насколько мне известно, здоровью Игоря Рудникова ничего не угрожает», — отметила Марина Оргеева.