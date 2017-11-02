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17:29 (мск), источник: "Российская газета"

Более 6 килограммов жемчуга пытался вывезти из России гражданин Китая

Очередного контрабандиста из Китая задержали иркутские таможенники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

По ее информации, при осуществлении таможенного контроля авиарейса, прибывшего в Иркутск из Пекина, в багаже пассажира инспекторы таможенного поста «Аэропорт Иркутск» обнаружили большую партию незадекларированных товаров. При этом пассажир шел через «зеленый» коридор. Таможенная декларация на данные товары им не заполнялась и инспекторам не подавалась.

Нервное поведение пассажира насторожило таможенников. Они решили досмотреть его багаж.

С помощью досмотрово-рентгеновской техники в багаже были обнаружены различные украшения из жемчуга, упакованные в семь картонных коробок и тканевый сверток. Все это добро весило свыше шести килограммов.

Пассажир объяснил, что ввезенные им украшения из жемчуга являются демонстрационными образцами для показа на некой выставке. Но где он собирался их показывать, почему-то не сказал. Кроме того, документов, подтверждающих стоимость товаров, нарушитель предъявить не смог. Их просто не было.

Ювелирные изделия были изъяты, сейчас устанавливается их стоимость. Возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит крупный денежный штраф и конфискация товара.

Кстати, Минфин недавно предложил ввести уголовное наказание за контрабанду ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов или камней.

Ведомство предлагает за контрабанду ювелирки в крупном размере лишать свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, виновный должен будет выплатить штраф в размере до миллиона рублей. Контрабандой в крупном размере будут признаваться ювелирные украшения, стоимость которых превысит два миллиона рублей.

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