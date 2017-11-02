Два автобуса, полные пассажиров, столкнулись в Екатеринбурге

На улице Машиностроителей водитель автобуса ПАЗ (в салоне находились 20 пассажиров) 1975 года рождения, двигаясь по Машиностроителей со стороны улицы 40 лет Октября на проспект Космонавтов, неправильно выбрал скорость и врезался в стоящий на остановке автобус НефАЗ с 27 пассажирами на борту, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.