Два автобуса, полные пассажиров, столкнулись в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА УралПолит.Ru. Два автобуса с пассажирами столкнулись в Екатеринбурге. Пострадала женщина.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября, ИА УралПолит.Ru. Два автобуса с пассажирами столкнулись в Екатеринбурге. Пострадала женщина.
На улице Машиностроителей водитель автобуса ПАЗ (в салоне находились 20 пассажиров) 1975 года рождения, двигаясь по Машиностроителей со стороны улицы 40 лет Октября на проспект Космонавтов, неправильно выбрал скорость и врезался в стоящий на остановке автобус НефАЗ с 27 пассажирами на борту, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
В результате ДТП пассажирка ПАЗа 1984 года сломала нос и получила сотрясение мозга. Она госпитализирована.