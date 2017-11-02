На поиски людей после ЧП на озере под Челябинском направили вертолет Ми-8

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 мск 1 ноября в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек.

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Спастись смогли два человека. По данным областной поисково-спасательной службы, в четверг обнаружены два тела — мужчины и женщины, поиск еще троих продолжается.

«Принято решение для привлечения к проведению поисковых работ вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Определена посадочная площадка: поселок Киолим Карабашского городского округа, расстояние от места до места происшествия (базы отдыха) — 23 километра. В настоящее время продолжаются поиски трех человек», — говорится в сообщении.

С 11.00 мск четверга уже работает вертолет Ми-8 по обследованию водной акватории и прибрежной зоны Аргазинского водохранилища, уточняется в сообщении.

Также организована работа поисковых групп по обследованию акватории и по обследованию береговой линии, кроме того, оказывается адресная психологическая и всесторонняя помощь родным и близким. Задействовано 6 психологов, из них 4 от МЧС России и 2 — от полиции.