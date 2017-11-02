Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
"Топите дровами": в Сети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Новинка за 79 990 тыс. руб. вызвала ажиотажный спрос в России
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Бесшумная «Черная дыра»: российская подлодка за 60 секунд – кадры
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
15:35 (мск), источник: РИА Новости

На поиски людей после ЧП на озере под Челябинском направили вертолет Ми-8

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Вертолет Ми-8 из Красноярска прилетит в Челябинскую область для оказания помощи в поиске оставшихся трех утонувших в Аргазинском водохранилище человек после опрокидывания лодки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по Челябинской области.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 мск 1 ноября в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек.

Читайте также
Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям погибших на озере Аргази

Спастись смогли два человека. По данным областной поисково-спасательной службы, в четверг обнаружены два тела — мужчины и женщины, поиск еще троих продолжается.

«Принято решение для привлечения к проведению поисковых работ вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Определена посадочная площадка: поселок Киолим Карабашского городского округа, расстояние от места до места происшествия (базы отдыха) — 23 километра. В настоящее время продолжаются поиски трех человек», — говорится в сообщении.

С 11.00 мск четверга уже работает вертолет Ми-8 по обследованию водной акватории и прибрежной зоны Аргазинского водохранилища, уточняется в сообщении.

Также организована работа поисковых групп по обследованию акватории и по обследованию береговой линии, кроме того, оказывается адресная психологическая и всесторонняя помощь родным и близким. Задействовано 6 психологов, из них 4 от МЧС России и 2 — от полиции.

Как сообщало ГУМЧС России по региону, в условиях достаточно сильной волны лодка с людьми перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем двое мужчин направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруза и волну и вторая лодка, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На поиски людей после ЧП на озере под Челябинском направили вертолет Ми-8
В Челябинской области нашли тело второго утонувшего
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Минздрав опроверг риск роста цен на лекарства
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
Умер писатель Владимир Маканин
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь