Блогера «Бациллу» арестовали на два месяца
Сегодня суд избрал меру пресечения видеоблогеру Азамату Валееву, известному под ником Бацилла благодаря своему
Сегодня суд избрал меру пресечения видеоблогеру Азамату Валееву, известному под ником Бацилла благодаря своему
Напомним, накануне стало известно о том, что его проверяют на причастность к совершению тяжкого преступления. Мужчину в нетрезвом состоянии задержали после обнаружения в подъезде трупа его соседа с телесными повреждениями.
Ближайшие два месяца, пока идет следствие, Азамат Валеев проведет в СИЗО, сообщили «Вестям» в следственном комитете.