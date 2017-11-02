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15:32 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Блогера «Бациллу» арестовали на два месяца

Сегодня суд избрал меру пресечения видеоблогеру Азамату Валееву, известному под ником Бацилла благодаря своему интернет-каналу.

Напомним, накануне стало известно о том, что его проверяют на причастность к совершению тяжкого преступления. Мужчину в нетрезвом состоянии задержали после обнаружения в подъезде трупа его соседа с телесными повреждениями.

Ближайшие два месяца, пока идет следствие, Азамат Валеев проведет в СИЗО, сообщили «Вестям» в следственном комитете.

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