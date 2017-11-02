В Петербурге проверят умолчавшую о массовом отравлении больницу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, сотрудники ведомства намерены выяснить, почему больница не проинформировала правоохранительные органы о случае массового отравления.

О ЧП в магазине «Народный» стало известно благодаря релизу Роспотребнадзора. Ведомство распространило информацию о том, что 33 сотрудника универсама заболели сальмонеллезом. 32 человека госпитализированы. Заболевание проявляется у них в разной форме, но есть больные и в тяжелом состоянии.

Все заболевшие — это граждане Узбекистана и Таджикистана. Большинство из них не назвали санитарным врачам свои фактические адреса проживания.