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16:09 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Под Волгоградом задержана партия товара с признаками контрафактности

В Светлоярском районе инспекторы ГИБДД остановили для проверки рейсовый автобус, следовавший из Дагестана в Москву.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

При проверке багажного отделения сотрудники полиции обнаружили партию товара народного потребления с логотипами иностранных производителей. Однако документов о законности использования товарных знаков у владельца груза — 31-летнего жителя Дагестана — не оказалось.

Для проведения дальнейшей проверки мужчина был доставлен в отдел полиции Красноармейского района.

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