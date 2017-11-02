Под Волгоградом задержана партия товара с признаками контрафактности
В Светлоярском районе инспекторы ГИБДД остановили для проверки рейсовый автобус, следовавший из Дагестана в Москву.
В Светлоярском районе инспекторы ГИБДД остановили для проверки рейсовый автобус, следовавший из Дагестана в Москву.
При проверке багажного отделения сотрудники полиции обнаружили партию товара народного потребления с логотипами иностранных производителей. Однако документов о законности использования товарных знаков у владельца груза — 31-летнего жителя Дагестана — не оказалось.
Для проведения дальнейшей проверки мужчина был доставлен в отдел полиции Красноармейского района.